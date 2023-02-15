Древний город инков Мачу-Пикчу снова открыт для туристов в Перу

Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыли для туристов, сообщило Министерство культуры страны.

«Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Мачу-Пикчу закрыли для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в стране.

В январе представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российское министерство не рекомендует посещать Перу без необходимости на фоне столкновений в стране.