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Древний город инков Мачу-Пикчу снова открыт для туристов в Перу

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Древний город инков Мачу-Пикчу в Перу снова открыли для туристов, сообщило Министерство культуры страны.
Древний город инков Мачу-Пикчу снова открыт для туристов в Перу
  • AFP
  • © Carolina Paucar

«Объявляется об открытии с 15 февраля священного города Мачу-Пикчу на тех же условиях и при том же расписании», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Мачу-Пикчу закрыли для посещения 21 января в связи с масштабными социальными протестами в стране.

В январе представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российское министерство не рекомендует посещать Перу без необходимости на фоне столкновений в стране.

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