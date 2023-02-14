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Kyodo: глава МО Японии заявил о плане подписать контракт с США на закупку ракет «Томагавк»

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Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил о планах властей заключить контракт с Соединёнными Штатами на массовую закупку крылатых ракет «Томагавк».

Об этом сообщает Kyodo.

Хамада отметил, что их закупка будет произведена через систему иностранного военного содействия, которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования производства США.

Власти надеются, что контракт будет подписан в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля, отмечается в материале, передаёт РИА Новости.

10 февраля в российском МИД сообщили, что Москва внимательно следит за сообщениями о возможном размещении американских гиперзвуковых ракет в Японии.

В ведомстве отметили, что такое решение в случае принятия изменит ситуацию в регионе и повлияет на стратегическую стабильность в мире.

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