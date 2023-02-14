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CNN: в Пентагоне заявили, что сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар

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Летательный аппарат, который был сбит американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на материалы Пентагона, направленные в конгресс.

«Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу», — сказано в материале.

Ранее представитель канадского Минобороны Пол Превост заявил, что Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) пока не может определить принадлежность трёх из четырёх объектов, сбитых над территорией Канады и США.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер Джо Байден распорядился сформировать межведомственную группу для изучения обстоятельств появления неопознанных объектов в воздушном пространстве США.

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