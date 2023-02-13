Госдеп не подтвердил данные о возможности встречи Блинкена с Ван И в Мюнхене

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман не подтвердила данные о возможности встречи главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И в Мюнхене.

Bloomberg сообщал, что Блинкен рассматривает возможность встречи с Ван И на текущей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Знаю, что было сообщение о потенциальной встрече в Мюнхене. Однако сегодня мне объявлять не о чем», — цитирует её ТАСС.

Также Шерман сказала, что США открыты для диалога, если он отвечает интересам Вашингтона и условия «являются правильными».

Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты и Китай провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата.