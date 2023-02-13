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Еврокомиссар Симсон выразила надежду на сохранение поставок израильского СПГ через Египет

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду на то, что Египет продолжит поставлять большие объёмы израильского СПГ.
Еврокомиссар Симсон выразила надежду на сохранение поставок израильского СПГ через Египет
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«Мы ожидаем, что с помощью этого меморандума Египет сможет сохранить относительно высокие объёмы СПГ, которые он поставлял в Европу в прошлом году», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При этом Симсон отметила, что в меморандуме не прописаны чёткие объёмы экспортного СПГ от Израиля.

Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ранее в рамках India Energy Week заявил, что Европа по-прежнему закупает российский СПГ.

Таким образом он ответил на вопрос, сохраняется ли со стороны Европы большая заинтересованность к СПГ НОВАТЭКа.

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