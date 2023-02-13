Еврокомиссар Симсон выразила надежду на сохранение поставок израильского СПГ через Египет

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выразила надежду на то, что Египет продолжит поставлять большие объёмы израильского СПГ.

«Мы ожидаем, что с помощью этого меморандума Египет сможет сохранить относительно высокие объёмы СПГ, которые он поставлял в Европу в прошлом году», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на Reuters.

При этом Симсон отметила, что в меморандуме не прописаны чёткие объёмы экспортного СПГ от Израиля.

Глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон ранее в рамках India Energy Week заявил, что Европа по-прежнему закупает российский СПГ.

Таким образом он ответил на вопрос, сохраняется ли со стороны Европы большая заинтересованность к СПГ НОВАТЭКа.