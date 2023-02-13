Евродипломат назвал «самыми непрозрачными выборами» процедуру избрания генсека НАТО
- AP
«Это самые непрозрачные выборы из всех выборов», — сказал собеседник Foreign Policy.
Уточняется, что процедура заключается в консультациях между странами — членами НАТО. Решение основывается на договорённости между всеми участниками альянса.
По данным издания, наиболее вероятными кандидатами являются премьер Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и премьер Эстонии Кайя Каллас.
Кроме того, выдвигаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств.
Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску ранее заявила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.