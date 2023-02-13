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Евродипломат назвал «самыми непрозрачными выборами» процедуру избрания генсека НАТО

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Европейский дипломат заявил, что процедура избрания нового генсека НАТО — это самые непрозрачные выборы.
Евродипломат назвал «самыми непрозрачными выборами» процедуру избрания генсека НАТО
  • AP

«Это самые непрозрачные выборы из всех выборов», — сказал собеседник Foreign Policy.

Уточняется, что процедура заключается в консультациях между странами — членами НАТО. Решение основывается на договорённости между всеми участниками альянса.

По данным издания, наиболее вероятными кандидатами являются премьер Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд и премьер Эстонии Кайя Каллас.

Кроме того, выдвигаются кандидатуры из Словакии, Хорватии, Литвы, Великобритании и других государств.

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску ранее заявила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий.

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