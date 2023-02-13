Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Белоруссию с визитом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано в соцсетях министерства.

«Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. В программе — ряд мероприятий, в том числе переговоры с коллегой Сергеем Алейником, министром экономики Александром Червяковым», — отмечается в заявлении.

Сийярто при этом указал, что в ходе визита намерен представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине.

Ранее Сийярто выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для боевиков ВСУ.