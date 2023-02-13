Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства, которое было опубликовано в соцсетях министерства.
«Начался рабочий визит в Беларусь министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии. В программе — ряд мероприятий, в том числе переговоры с коллегой Сергеем Алейником, министром экономики Александром Червяковым», — отмечается в заявлении.
Сийярто при этом указал, что в ходе визита намерен представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине.
Ранее Сийярто выступил против призывов руководства Евросоюза к поставкам оружия для боевиков ВСУ.