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Банк Англии повысил учётную ставку до 3,5%

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Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5%, следует из пресс-релиза регулятора.
Банк Англии повысил учётную ставку до 3,5%
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Как уточняется на сайте банка, следующий пересмотр ставки будет 2 февраля.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.

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