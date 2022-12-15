Банк Англии повысил учётную ставку до 3,5%

Банк Англии повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5%, следует из пресс-релиза регулятора.

Как уточняется на сайте банка, следующий пересмотр ставки будет 2 февраля.

Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.

Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.

Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.