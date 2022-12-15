Банк Англии повысил учётную ставку до 3,5%
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Как уточняется на сайте банка, следующий пересмотр ставки будет 2 февраля.
Премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак ранее констатировал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис.
Как пишет газета Financial Times, в октябре в британской экономике началась фаза рецессии на фоне возросших цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности.
Глава Банка Англии Эндрю Бейн признал, что для Британии нет способов безболезненно выйти из кризиса.