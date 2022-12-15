Эрдоган: Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не воспринимает всерьёз заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об отношениях Анкары и Москвы. По словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения двух стран.

«Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют-бея (главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. — RT). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

По его словам, Боррель проявил неблагодарность, несмотря на инициативы Турции по реализации зерновой сделки.

«Откуда поступает 44% получаемого Европой зерна? По Чёрному морю. Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят нас, а вы встаете и делаете такое заявление», — сказал он.

Боррель ранее заявил, что считает торговые взаимоотношения Турции и России и нежелание Анкары присоединяться к антироссийским санкциям причинами для беспокойства в ЕС.