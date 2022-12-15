«Газпром»: потребление газа в Китае в ближайшее время может превысить спрос всего ЕС
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Об этом он рассказал в ходе форума «Газ России 2022 — Поворот на Восток», сообщает ТАСС.
«С начала века Китай демонстрировал впечатляющие темпы роста спроса на газ — более 13% в год. За это время прирост потребления газа в КНР составил почти 350 млрд кубометров», — сказал Полоус.
Отмечается, что по итогам 2022 года потребление газа Китаем прогнозируется на уровне 375 млрд куб. м.
Ранее экономист Вадим Понкратов заявил, что лишь Россия может поставлять ЕС большие объёмы газа по умеренной цене.