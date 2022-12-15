Узнать больше

«Газпром»: потребление газа в Китае в ближайшее время может превысить спрос всего ЕС

Короткая ссылка
Начальник департамента холдинга Кирилл Полоус заявил, что в ближайшее время Китай может обогнать весь Евросоюз по объёму потребления газа, если падение спроса в Европе продолжится.
«Газпром»: потребление газа в Китае в ближайшее время может превысить спрос всего ЕС
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он рассказал в ходе форума «Газ России 2022 — Поворот на Восток», сообщает ТАСС.

«С начала века Китай демонстрировал впечатляющие темпы роста спроса на газ — более 13% в год. За это время прирост потребления газа в КНР составил почти 350 млрд кубометров», — сказал Полоус.

Отмечается, что по итогам 2022 года потребление газа Китаем прогнозируется на уровне 375 млрд куб. м.

Ранее экономист Вадим Понкратов заявил, что лишь Россия может поставлять ЕС большие объёмы газа по умеренной цене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить