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Reuters: страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России

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Страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России.
Reuters: страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России
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Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, 14 декабря, но у Польши и некоторых других стран всё ещё есть возражения.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.

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