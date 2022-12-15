Reuters: страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России
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Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.
Отмечается, что страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, 14 декабря, но у Польши и некоторых других стран всё ещё есть возражения.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.