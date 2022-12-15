Reuters: страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России

Страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций против России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что страны приблизились к соглашению на переговорах в среду, 14 декабря, но у Польши и некоторых других стран всё ещё есть возражения.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что девятый пакет санкций против России ещё больше ухудшит ситуацию в ЕС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также заявила о болезненности антироссийских санкций для страны.