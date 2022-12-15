Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: у Запада нет мирных инициатив для Украины
«На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьёзной и искренне желанной мирной инициативы», — заявил он.
По словам Штрахе, некоторые заинтересованы в сохранении конфликта на Украине.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу года.
В Кремле отмечали, что о выводе российских войск с Украины до конца текущего года не может быть и речи.