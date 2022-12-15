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Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: у Запада нет мирных инициатив для Украины

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У Запада отсутствуют инициативы мирного урегулирования ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«На данный момент ни в Европе, ни в США нет серьёзной и искренне желанной мирной инициативы», — заявил он.

По словам Штрахе, некоторые заинтересованы в сохранении конфликта на Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят возможности завершения боевых действий на Украине к концу года.

В Кремле отмечали, что о выводе российских войск с Украины до конца текущего года не может быть и речи.

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