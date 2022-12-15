Экс-вице-канцлер Австрии: протесты в Европе усилятся из-за санкций против России
«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мёрзнуть, не хотят оказаться в нищете», — цитирует РИА Новости Штрахе.
По его словам, в то же время люди видят, что вместо мирных инициатив осуществляются поставки оружия.
Он отметил, что данное противоречие становится для европейцев всё более очевидным.
Ранее Штрахе заявил в беседе с RT, что санкции в отношении России не действуют.