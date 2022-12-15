Узнать больше

Экс-вице-канцлер Австрии: протесты в Европе усилятся из-за санкций против России

Короткая ссылка
На фоне антироссийских санкций протесты в Европе усилятся, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мёрзнуть, не хотят оказаться в нищете», — цитирует РИА Новости Штрахе.

По его словам, в то же время люди видят, что вместо мирных инициатив осуществляются поставки оружия.

Он отметил, что данное противоречие становится для европейцев всё более очевидным.

Ранее Штрахе заявил в беседе с RT, что санкции в отношении России не действуют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить