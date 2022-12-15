Экс-вице-канцлер Австрии: протесты в Европе усилятся из-за санкций против России

На фоне антироссийских санкций протесты в Европе усилятся, заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мёрзнуть, не хотят оказаться в нищете», — цитирует РИА Новости Штрахе.

По его словам, в то же время люди видят, что вместо мирных инициатив осуществляются поставки оружия.

Он отметил, что данное противоречие становится для европейцев всё более очевидным.

Ранее Штрахе заявил в беседе с RT, что санкции в отношении России не действуют.