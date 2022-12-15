Politico: ЕС и США могут скоро выпустить заявление с призывом России покинуть Украину

В ближайшее время ЕС и НАТО могут обнародовать заявление с призывом России покинуть Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

«Заявление... находилось в работе более года, но (публикация) задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром», — говорится в материале издания, ссылающегося на дипломатов.

По их данным, финальная версия документа может быть опубликована на следующей неделе или в начале 2023 года.

Отмечается, что согласно проекту документа, ЕС и НАТО призовут Россию вывести войска с Украины.

Ранее обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс написал, что затягивание конфликта на Украине на зимний период может обернуться сломом Киева и западных стран, поддерживающих его.