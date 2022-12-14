Глава ФРС США назвал уместным дальнейшее повышение базовых ставок

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал уместным дальнейшее повышение базовых ставок в стране.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Мы продолжаем считать, что дальнейшие повышения будут уместны для достижения состояния монетарной политики, которое достаточно рестриктивно для возвращения инфляции к 2%», — цитирует Пауэлла РИА Новости.

Также Пауэлл заявил, что восстановление ценовой стабильности может потребовать сохранения рестриктивной политики на какое-то время.

Ранее Федеральная резервная система Соединённых Штатов объявила, что повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25—4,50%.