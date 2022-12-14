WP: Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада Пентагона

Президент США Джо Байден может одобрить передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада американского Минобороны. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что американский президент одобрит план по передаче Киеву Patriot лишь тогда, когда Пентагон ответит на все вопросы о подготовке ВСУ к использованию оружия, обслуживанию техники.

Также Минобороны США придётся ответить на вопросы о правовом основании для передачи ЗРК Patriot Киеву и последствиях такого шага для боеготовности самих Соединённых Штатов, пишет газета.

13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.

Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, что ракетные системы Patriot станут законной целью в случае их доставки из США на Украину.