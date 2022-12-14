WP: Байден одобрит передачу Украине ЗРК Patriot только после доклада Пентагона
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Отмечается, что американский президент одобрит план по передаче Киеву Patriot лишь тогда, когда Пентагон ответит на все вопросы о подготовке ВСУ к использованию оружия, обслуживанию техники.
Также Минобороны США придётся ответить на вопросы о правовом основании для передачи ЗРК Patriot Киеву и последствиях такого шага для боеготовности самих Соединённых Штатов, пишет газета.
13 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе может объявить о намерении отправить на Украину системы противоракетной обороны Patriot.
Позднее в тот же день в Пентагоне отметили, что ведомству пока нечего сообщить о возможности таких поставок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, что ракетные системы Patriot станут законной целью в случае их доставки из США на Украину.