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Шесть китайских дипломатов покинут Британию после инцидента с активистом в Манчестере

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Шесть китайских дипломатов покинут Британию после того, как в Манчестере на территории консульства КНР побили активиста из Гонконга. Об этом сообщил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
Шесть китайских дипломатов покинут Британию после инцидента с активистом в Манчестере
  • Gettyimages.ru

По его словам, МИД Британии попросил правительство Китая лишить китайских дипломатов дипломатической неприкосновенности, чтобы они могли быть допрошены британской полицией. Крайний срок бы установлен на 14 декабря.

«В ответ на нашу просьбу китайское правительство выслало из Великобритании этих официальных лиц, включая самого генерального консула», — цитирует министра Клеверли.

Сам генконсул Китая в разговоре с британским ТВ отметил, что он не бил активиста, однако признал, что потянул того за волосы, потому что мужчина оскорбил его страну и его руководство.

«Я думаю, что это (был. — RT) мой долг», — цитирует дипломата телеканал Sky News.

Ранее глава британского МИД заявил, что Китай должен уважать право граждан страны на протест, а также соблюдать права СМИ.

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