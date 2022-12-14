Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена перестать разжигать конфликт на Украине
Об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.
По её словам, властям США следует приложить усилия для достижения мирного урегулирования.
Коффлер добавила, что в данном конфликте «невозможно победить» и его не следует разжигать.
Ранее обозреватель The American Conservative Тед Снайдер заявил, что США подталкивают украинское правительство к совершению территориальных уступок на потенциальных переговорах с Россией.