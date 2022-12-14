Экс-разведчица США Коффлер призвала Байдена перестать разжигать конфликт на Украине

Экс-офицер разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер заявила, что правительство американского президента Джо Байдена должно прекратить разжигать конфликт на Украине.

Об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.

По её словам, властям США следует приложить усилия для достижения мирного урегулирования.

Коффлер добавила, что в данном конфликте «невозможно победить» и его не следует разжигать.

Ранее обозреватель The American Conservative Тед Снайдер заявил, что США подталкивают украинское правительство к совершению территориальных уступок на потенциальных переговорах с Россией.