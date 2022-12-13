Сальдо: посетивший Херсон Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы России
По его словам, Гриффитс, как гражданин Британии, «не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам».
При этом настоящая цель Мартина Гриффитса — «демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое «не признаёт вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации», написал он в Telegram.
Сальдо добавил, что представитель всемирной организации «нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации».
«Это бессовестно, стыдно и неприлично… хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — добавил чиновник.
Как стало известно ранее, Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.
В беседе с британской журналисткой Деборой Хейнс жители Херсона рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.
9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.
11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.