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Сальдо: посетивший Херсон Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы России

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России.

По его словам, Гриффитс, как гражданин Британии, «не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам».

При этом настоящая цель Мартина Гриффитса — «демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое «не признаёт вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации», написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что представитель всемирной организации «нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации».

«Это бессовестно, стыдно и неприлично… хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — добавил чиновник.

Как стало известно ранее, Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.

В беседе с британской журналисткой Деборой Хейнс жители Херсона рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.

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