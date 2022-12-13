Сальдо: посетивший Херсон Гриффитс нарушил порядок пересечения госграницы России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что замгенсека ООН Мартин Гриффитс, посетивший Херсон, нарушил порядок пересечения государственной границы России.

По его словам, Гриффитс, как гражданин Британии, «не собирается как-то задействовать потенциал ООН для помощи херсонцам».

При этом настоящая цель Мартина Гриффитса — «демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества», которое «не признаёт вхождения Херсонской области в состав Российской Федерации», написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что представитель всемирной организации «нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации».

«Это бессовестно, стыдно и неприлично… хотя о какой совести можно говорить в этом случае», — добавил чиновник.

Как стало известно ранее, Мартин Гриффитс посетил Херсон 13 декабря.

В беседе с британской журналисткой Деборой Хейнс жители Херсона рассказали о своём отношении к условиям жизни в Херсоне, который находится под контролем украинских войск.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.