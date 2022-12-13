Экс-глава ЦРУ Петреус назвал помощь Украине в сдерживании России основной целью США
- AFP
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Об этом сообщает Fox News.
«Мы должны быть уверены, что трансформируем весь (украинский. — RT) театр военных действий и возможности ВСУ, чтобы убедиться, что они смогут усилить сдерживание (России. — RT)», — заявил Петреус.
Он также напомнил, что США предоставили Украине более $19 млрд в виде военной и $13 млрд в виде экономической помощи в 2022 году.
В конце ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они станут законной целью армии России.