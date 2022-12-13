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Экс-глава ЦРУ Петреус назвал помощь Украине в сдерживании России основной целью США

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Вашингтон должен приложить все усилия для поддержки Украины и усиления возможностей ВСУ по сдерживанию Москвы, заявил бывший глава ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петреус.
Экс-глава ЦРУ Петреус назвал помощь Украине в сдерживании России основной целью США
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

Об этом сообщает Fox News.

«Мы должны быть уверены, что трансформируем весь (украинский. — RT) театр военных действий и возможности ВСУ, чтобы убедиться, что они смогут усилить сдерживание (России. — RT)», — заявил Петреус.

Он также напомнил, что США предоставили Украине более $19 млрд в виде военной и $13 млрд в виде экономической помощи в 2022 году.

В конце ноября зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они станут законной целью армии России.

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