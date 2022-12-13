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WSJ: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США

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Заслуженный научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Рассел Мид выразил мнение, что украинский конфликт должен закончиться прочным миром при участии Вашингтона.
WSJ: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США
  • Gettyimages.ru
  • © Josh Davila / 500px

По мнению автора, конфликт должен завершиться как можно быстрее во избежание растущих разрушений для всех сторон.

Кроме того, противостояние должно окончиться договором, а не «вооружённым перемирием», отмечается в материале.

Мид отметил, что продолжающиеся санкции «калечат» мировую экономику.

«Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении», — пишет он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7 заявил о «трёх шагах», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.

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