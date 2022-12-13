WSJ: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США

Заслуженный научный сотрудник Института Хадсона в области стратегии и государственной политики Рассел Мид выразил мнение, что украинский конфликт должен закончиться прочным миром при участии Вашингтона.

По мнению автора, конфликт должен завершиться как можно быстрее во избежание растущих разрушений для всех сторон.

Кроме того, противостояние должно окончиться договором, а не «вооружённым перемирием», отмечается в материале.

Мид отметил, что продолжающиеся санкции «калечат» мировую экономику.

«Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении», — пишет он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7 заявил о «трёх шагах», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.