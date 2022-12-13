WSJ: конфликт на Украине должен закончиться прочным миром при участии США
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По мнению автора, конфликт должен завершиться как можно быстрее во избежание растущих разрушений для всех сторон.
Кроме того, противостояние должно окончиться договором, а не «вооружённым перемирием», отмечается в материале.
Мид отметил, что продолжающиеся санкции «калечат» мировую экономику.
«Мы не хотим, чтобы половина Европы находилась в постоянном военном положении», — пишет он.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7 заявил о «трёх шагах», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.