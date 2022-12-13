Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Узбекистана Афганистан и Украину
Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.
«Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Узбекистана», — говорится в сообщении.
Стороны обсудили помощь жителям Украины и Афганистана.
Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.
Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.
Как сообщает газета Politico со ссылкой на пять источников в западных странах, Североатлантический альянс рассматривает возможность передачи Киеву средств из Трастового фонда для Афганской национальной армии.