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Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Узбекистана Афганистан и Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Узбекистана Владимир Норов на встрече в Вашингтоне обсудили помощь жителям Афганистана и Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«Госсекретарь подчеркнул непоколебимую поддержку Соединёнными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Узбекистана», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили помощь жителям Украины и Афганистана.

Газета The Washington Post писала ранее, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Также обозреватель Politico Лили Байер выразила мнение, что Запад избегает вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на пять источников в западных странах, Североатлантический альянс рассматривает возможность передачи Киеву средств из Трастового фонда для Афганской национальной армии.

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