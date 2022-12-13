МИД Испании: Мадрид передаст Киеву высоковольтное оборудование для электроподстанций

Правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Это необходимое оборудование для надлежащего функционирования сети высокого напряжения и её передачи... Мы хотим помочь в борьбе с этими энергетическими проблемами, с которыми сталкивается население Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия в четвёртый раз обратился к правительству по поводу неоднозначной политики Мадрида относительно поставок оружия в другие страны.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.