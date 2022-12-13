МИД Испании: Мадрид передаст Киеву высоковольтное оборудование для электроподстанций
«Это необходимое оборудование для надлежащего функционирования сети высокого напряжения и её передачи... Мы хотим помочь в борьбе с этими энергетическими проблемами, с которыми сталкивается население Украины», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия в четвёртый раз обратился к правительству по поводу неоднозначной политики Мадрида относительно поставок оружия в другие страны.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.