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МИД Испании: Мадрид передаст Киеву высоковольтное оборудование для электроподстанций

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Правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Это необходимое оборудование для надлежащего функционирования сети высокого напряжения и её передачи... Мы хотим помочь в борьбе с этими энергетическими проблемами, с которыми сталкивается население Украины», — приводит его слова РИА Новости

Ранее сенатор парламента Испании Карлес Мулет Гарсия в четвёртый раз обратился к правительству по поводу неоднозначной политики Мадрида относительно поставок оружия в другие страны.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США тесно работают с союзниками по вопросу дополнительного снабжения Украины системами ПВО.

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