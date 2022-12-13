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Reuters: ряд стран ЕС предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России

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Страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.

Об этом информирует агентство Reuters.

Отмечается, что помимо стран Балтии к демаршу присоединились Польша и Словакия.

Ранее Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что заявления французского лидера являются просто словами.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обсуждение гарантий безопасности для России нужно отложить.

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