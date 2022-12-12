Участники протеста в Черногории заявили о намерении блокировать движение в городах
Протестующие перед парламентом Черногории против принятия закона, который ограничивает полномочия президента, заявили о намерении во вторник, 13 декабря, заблокировать движение во всех городах страны.
- РИА Новости
Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории.
«С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы ещё увидите!», — сказал активист Предраг Вушурович.
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