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Участники протеста в Черногории заявили о намерении блокировать движение в городах

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Протестующие перед парламентом Черногории против принятия закона, который ограничивает полномочия президента, заявили о намерении во вторник, 13 декабря, заблокировать движение во всех городах страны.
Участники протеста в Черногории заявили о намерении блокировать движение в городах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Радио и телевидение Черногории.

«С завтрашнего дня заблокируем все города Черногории. Сколько нас, а нас хватает, вы ещё увидите!», — сказал активист Предраг Вушурович.

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