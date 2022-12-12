Участники протеста в Черногории заявили о намерении блокировать движение в городах

Протестующие перед парламентом Черногории против принятия закона, который ограничивает полномочия президента, заявили о намерении во вторник, 13 декабря, заблокировать движение во всех городах страны.

РИА Новости