Globe and Mail: жители ирландского Каслбара недовольны наплывом беженцев с Украины

Жители ирландского курортного города Каслбар выражают недовольство в связи с наплывом беженцев с Украины, сообщает издание The Globe and Mail.

Отмечается, что многие курорты в графстве Мейо на западе Ирландии переполнены из-за наплыва украинских беженцев, а нехватка жилья в стране вынудила правительство платить отельерам за размещение украинцев.

«Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тыс. человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе», — говорится в статье.

По данным издания, всего в страну с начала конфликта прибыли более 62 тыс. украинцев.

Ранее издание Irish Mirror сообщало, что жители Дублина приняли участие в акции протеста против размещения нескольких сотен беженцев с Украины.