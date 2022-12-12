Глава Минфина США Йеллен заявила о риске рецессии в американской экономике в 2023 году

Министр финансов США Джанет Йеллен допустила рецессию в американской экономике в 2023 году.

Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS.

«Существует риск рецессии, но это определённым образом не является, на мой взгляд, обязательным условием снижения инфляции», — ответила Йеллен на вопрос о риске рецессии в США в 2023 году.

При этом она отметила, что «к концу следующего года будет наблюдаться намного более низкая инфляция, если не произойдёт непредвиденных шоков».

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.

Он также заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что примерно треть мировой экономики столкнётся с рецессией в 2023 году.