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Посол Келин: бизнесмен Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне

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Бизнесмен Михаил Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Нет, не обращался. И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД», — заявил он в интервью газете «Известия».

Келин уточнил, что власти Британии не дали ответа на ноту диппредставительства по поводу задержания российского предпринимателя.

Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.

В ряде СМИ появились сообщения о том, что речь идёт о Фридмане.

Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.

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