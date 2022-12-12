Посол Келин: бизнесмен Фридман не обращался в российское посольство в Лондоне
«Нет, не обращался. И особенно комментировать тут нечего. Когда появилось официальное сообщение о том, что здесь был полицейский рейд против российских бизнесменов, мы обратились с соответствующей нотой в британский МИД», — заявил он в интервью газете «Известия».
Келин уточнил, что власти Британии не дали ответа на ноту диппредставительства по поводу задержания российского предпринимателя.
Как ранее сообщила газета The Independent, британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена, который обвиняется в отмывании денег.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что речь идёт о Фридмане.
Посольство России в Лондоне потребовало от британских властей незамедлительно уведомить о причинах и обстоятельствах задержания российского бизнесмена.