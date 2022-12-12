Байден: экономика США в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года

Президент США Джо Байден допустил, что американская экономика в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года.

«Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая», — написал он в Twitter.

По словам Байдена, это произойдёт впервые с 1976 года.

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.

Он также заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.

Издание Politico писало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.