Байден: экономика США в 2022 году может обогнать Китай по темпам роста впервые с 1976 года
«Независимые эксперты прогнозируют, что экономика США в этом году может вырасти даже быстрее, чем экономика Китая», — написал он в Twitter.
По словам Байдена, это произойдёт впервые с 1976 года.
Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл высказался о возможности рецессии в США.
Он также заявил о замедлении экономики США по сравнению с прошлым годом.
Издание Politico писало, что политики стран Евросоюза возмущены действиями Белого дома, который наживается на фоне украинского кризиса и дефицита энергоресурсов в Европе.