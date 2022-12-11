Обозреватель Myśl Polska Шлензак заявил об отсутствии независимости Польши

Обозреватель издания Myśl Polska Анджей Шлензак выразил мнение, что Польша не является независимым государством.

По его словам, правящая в стране консервативная партия «Право и справедливость» опирается на «безальтернативность» союза с Соединёнными Штатами, в то время как оппозиционная фракция «Гражданская платформа» делает ставку на ЕС, то есть де-факто на ФРГ.

Шлензак пишет, что обе партии испытывают «полное раболепие» по отношению к Киеву и могли бы уже вовлечь Польшу в конфликт на Украине.

«К счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, ещё одно доказательство того, что Польша не является независимой», — сказано в материале.

Автор добавил, что ситуация в современной Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне её раздела между великими державами в XVIII веке.

В октябре обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что желание поляков сохранить санкции против России, несмотря на подорожание энергоресурсов, закончится для Варшавы «эффектным самоубийством».