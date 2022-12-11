В Китае сообщили, что прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем

Прах бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем вблизи устья реки Янцзы. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«В соответствии с желанием товарища Цзян Цзэминя и его родственников прах глубокоуважаемого товарища Цзян Цзэминя был развеян в море в устье реки Янцзы», — приводит РИА Новости сообщение.

Прах экс-руководителя Китая вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля, сказано в материале.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи со смертью бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя.