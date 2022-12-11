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Песков: России нужен запас прочности, потому что ей придётся жить в условиях конфронтации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России необходимо иметь запас прочности, поскольку ей придётся жить в условиях конфронтации.
Песков: России нужен запас прочности, потому что ей придётся жить в условиях конфронтации
  • РИА Новости

По его словам, Россия не движется, а уже приехала «на станцию под названием «конфронтация».

«Нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам ещё придётся жить в условиях этой конфронтации», — приводит РИА Новости заявление Пескова в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

9 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал о плачевном состоянии отношений России и США.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом.

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