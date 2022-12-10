В российском МИД заявили, что Запад назойливо пытается вбить клин между Россией и Арменией

Директор четвёртого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар выразил уверенность, что страны Запада предпринимают назойливые попытки вбить клин в двусторонние отношения России и Армении.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Если говорить о беспокоящих нас моментах, то таковые обусловлены главным образом назойливыми попытками Запада вбить клин в российско-армянскую дружбу», — отметил Гончар.

Дипломат добавил, что Россия фиксирует активизацию деятельности эмиссаров из США и Евросоюза на территории Армении, а также прозападных организаций, которые ставят своей целью настроить армянские власти и население против России.

23 ноября президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что коротко обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном вопросы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.