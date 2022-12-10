Nihon Keizai: из-за санкций рост спроса на ресурсы усилит зависимость Азии от России

В связи с введением странами Запада антироссийских санкций вырос спрос на энергоносители, который в перспективе увеличит зависимость развивающихся стран Азии от России.

Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.

В статье говорится, что после 2027 года спрос превысит предложение в условиях роста глобальных поставок энергоносителей.

Однако, отмечает издание со ссылкой на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, данный процесс приведёт к росту числа развивающихся стран, которые начнут активно сближаться с Россией и Китаем.

«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», — заключил автор материала.

Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.