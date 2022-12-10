Nihon Keizai: из-за санкций рост спроса на ресурсы усилит зависимость Азии от России
Об этом пишет японское издание Nihon Keizai.
В статье говорится, что после 2027 года спрос превысит предложение в условиях роста глобальных поставок энергоносителей.
Однако, отмечает издание со ссылкой на представителя Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам Ютаку Сиракаву, данный процесс приведёт к росту числа развивающихся стран, которые начнут активно сближаться с Россией и Китаем.
«В условиях дефицита Азии осталось лишь обратиться за помощью к Москве — как бы инициаторы ограничений ни хотели обратного», — заключил автор материала.
Ранее глава Фонда энергетического развития, экономический эксперт Сергей Пикин в беседе с Nation News рассказал, какие могут быть последствия введения потолка цен на российскую нефть для Евросоюза.