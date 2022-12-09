Путин сравнил главу дипломатии ЕС Борреля с Брежневым

Российский президент Владимир Путин, высказываясь о главе дипломатии Евросоюза Жозепе Борреле, вспомнил о генеральном секретаре ЦК КПСС Леониде Брежневе.

Путин пошутил, что Боррель является «большим, крупным политическим деятелем современности».

«Так о Брежневе когда-то говорили», — объяснил российский президент.

Путин ответил на вопрос RT о словах Борреля, который усомнился в том, что в странах Африки люди знают, где находится Донбасс и кто такой российский президент.

Российский лидер подчеркнул, что в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма.