Путин сравнил главу дипломатии ЕС Борреля с Брежневым
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Путин пошутил, что Боррель является «большим, крупным политическим деятелем современности».
«Так о Брежневе когда-то говорили», — объяснил российский президент.
Путин ответил на вопрос RT о словах Борреля, который усомнился в том, что в странах Африки люди знают, где находится Донбасс и кто такой российский президент.
Российский лидер подчеркнул, что в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма.