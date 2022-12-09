Todo Noticias: вице-президент Аргентины заразилась коронавирусом

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на источники в окружении политика.

Отмечается, что Фернандес де Киршнер чувствует себя хорошо, она находится дома в городе Эль-Калафате на юге страны.

12 декабря она должна была участвовать на мероприятии, посвящённом проблеме использования судебной системы в политических целях. Это должно было быть первым появлением Киршнер на публике после того, как 6 декабря Федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил её к шести годам по делу о коррупции.