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Todo Noticias: вице-президент Аргентины заразилась коронавирусом

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Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias со ссылкой на источники в окружении политика.

Отмечается, что Фернандес де Киршнер чувствует себя хорошо, она находится дома в городе Эль-Калафате на юге страны.

12 декабря она должна была участвовать на мероприятии, посвящённом проблеме использования судебной системы в политических целях. Это должно было быть первым появлением Киршнер на публике после того, как 6 декабря Федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил её к шести годам по делу о коррупции.

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