В Польше предполагаемая беженка с Украины ворвалась с ножом в банк
Об этом сообщает портал Kresy.pl.
Отмечается, что злоумышленница приставила нож к горлу одного из сотрудников банка и потребовала деньги, однако клиенты и другие работники отделения смогли её обезвредить, а после передать полиции.
Правоохранительные органы не называют национальность нападавшей, но портал, ссылаясь на Nowiny 24, утверждает, что она является гражданкой Украины, при этмо у неё есть также российский паспорт и польский PESEL.
В сентябре вооружённый мужчина в маске ворвался в банк в грузинском городе Кутаиси. Позднее он был задержан, а все заложники освобождены.