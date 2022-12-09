В Польше предполагаемая беженка с Украины ворвалась с ножом в банк

В польском городе Перемышль женщина, которая предположительно является беженкой с Украины, ворвалась в отделение банка PKO Bank Polski с ножом.

Об этом сообщает портал Kresy.pl.

Отмечается, что злоумышленница приставила нож к горлу одного из сотрудников банка и потребовала деньги, однако клиенты и другие работники отделения смогли её обезвредить, а после передать полиции.

Правоохранительные органы не называют национальность нападавшей, но портал, ссылаясь на Nowiny 24, утверждает, что она является гражданкой Украины, при этмо у неё есть также российский паспорт и польский PESEL.

В сентябре вооружённый мужчина в маске ворвался в банк в грузинском городе Кутаиси. Позднее он был задержан, а все заложники освобождены.