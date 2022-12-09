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Экс-дипломат Ричардсон намерен вскоре продолжить диалог с Россией по освобождению Уилана

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Отставной американский дипломат Билл Ричардсон надеется в ближайшее время снова встретиться с представителями российской стороны для переговоров по освобождению осуждённого в России гражданина США Пола Уилана.

Об этом РИА Новости рассказал его представитель.

«Надеемся, что это произойдёт в ближайшие недели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что власти США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер.

8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута.

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