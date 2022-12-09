Экс-дипломат Ричардсон намерен вскоре продолжить диалог с Россией по освобождению Уилана
Об этом РИА Новости рассказал его представитель.
«Надеемся, что это произойдёт в ближайшие недели», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что власти США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер.
8 декабря МИД России сообщил об обмене Грайнер на россиянина Виктора Бута.