Суд назначил экс-президенту Перу семь дней предварительного ареста
Об этом Верховный суд страны заявил на своей странице в Twitter.
«Верховный суд предварительного следствия под руководством судьи Хуана Карлоса Чекли назначил семь дней предварительного ареста экс-президенту Педро Кастильо, в отношении которого проводится расследование по обвинению в мятеже», — цитирует заявление ТАСС.
Уточняется, что отсчёт ареста ведётся с 7 декабря.
Ранее Генпрокуратура Перу завела дело в отношении отправленного в отставку президента страны Педро Кастильо.
8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо. Протесты начались после его отстранения от власти.