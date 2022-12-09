Суд назначил экс-президенту Перу семь дней предварительного ареста

Перуанский суд постановил арестовать на семь дней экс-президента Педро Кастильо, обвиняемого в организации мятежа.

Об этом Верховный суд страны заявил на своей странице в Twitter.

«Верховный суд предварительного следствия под руководством судьи Хуана Карлоса Чекли назначил семь дней предварительного ареста экс-президенту Педро Кастильо, в отношении которого проводится расследование по обвинению в мятеже», — цитирует заявление ТАСС.

Уточняется, что отсчёт ареста ведётся с 7 декабря.

Ранее Генпрокуратура Перу завела дело в отношении отправленного в отставку президента страны Педро Кастильо.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо. Протесты начались после его отстранения от власти.