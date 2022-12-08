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Песков назвал признание Зеленского человеком года по версии Time «мейнстримом Запада»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание украинского лидера Владимира Зеленского человеком года по версии американского журнала Time.
Песков назвал признание Зеленского человеком года по версии Time «мейнстримом Запада»

     «У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания», — отметил он.

    Однако, по словам Пескова, критерии журнала не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит «абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер».

    В 2021 году основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.

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