Песков назвал признание Зеленского человеком года по версии Time «мейнстримом Запада»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание украинского лидера Владимира Зеленского человеком года по версии американского журнала Time.

«У журнала Time есть свои критерии, с ними можно соглашаться или не соглашаться — это редакционная линия издания», — отметил он.

Однако, по словам Пескова, критерии журнала не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит «абсолютно зашоренный антироссийский и оголтело русофобский характер».

В 2021 году основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск стал человеком года по версии американского журнала Time.