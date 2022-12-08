Узнать больше

Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2025 году

Короткая ссылка
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах баллотироваться на второй срок на выборах в 2025 году.
Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2025 году
  • AP
  • © Markus Schreiber

Об этом сообщает Die Zeit.

«Конечно, я буду баллотироваться», — сказал Шольц в интервью газетам медиагруппы Funke. 

Он отметил, что доволен первым годом правления и хочет, чтобы правительственная коалиция «снова получила мандат».

По словам канцлера, Германия достаточно сильна, чтобы пережить последствия российской военной операции на Украине для Европы.

Он также отметил, что на российские поставки энергоносителей рассчитывать больше не стоит.

«Сейчас мы принимаем необходимые решения для того, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе», — сказал Шольц.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря 2021 года, сменив на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 предыдущих лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить