Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах баллотироваться на второй срок на выборах в 2025 году.

Об этом сообщает Die Zeit.

«Конечно, я буду баллотироваться», — сказал Шольц в интервью газетам медиагруппы Funke.

Он отметил, что доволен первым годом правления и хочет, чтобы правительственная коалиция «снова получила мандат».

По словам канцлера, Германия достаточно сильна, чтобы пережить последствия российской военной операции на Украине для Европы.

Он также отметил, что на российские поставки энергоносителей рассчитывать больше не стоит.

«Сейчас мы принимаем необходимые решения для того, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе», — сказал Шольц.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря 2021 года, сменив на этом посту Ангелу Меркель, которая возглавляла правительство ФРГ в течение 16 предыдущих лет.