Foreign Policy: разногласия между США и ЕС из-за экономической политики вылились в скандал

Между США и их европейскими союзниками появились серьёзные разногласия по поводу экономической политики, в результате чего возник скандал. Об этом пишет обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

В материале отмечается, что в течение нескольких месяцев раздавалось только «тихое ворчание», но на прошлой неделе «недовольство вырвалось наружу».

Как пишет Олден, разногласия между Вашингтоном и Европейским союзом особенно обострились на фоне конфликта на Украине.

Цены на природный газ в большинстве стран ЕС в десять раз превышают американские показатели, что поставило промышленность Европы в «крайне невыгодное конкурентное положение», сказано в материале.

2 декабря еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон отказался от визита в США для участия в саммите по вопросам торговли и технологий.

4 декабря евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге сообщили о необходимости взять жёсткий курс в отношении Вашингтона из-за подписанного президентом страны Джо Байденом закона о снижении инфляции.