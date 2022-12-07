Глава Пентагона: США не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего радиуса действия

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не работает над тем, чтобы помешать Киеву создавать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия. Об этом пишет РИА Новости.

«Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет», — цитирует его агентство.

По словам главы Пентагона, США уже потратили на военную помощь Украине более $19 млрд и «вовлекли» союзников для поддержки Киева.

3 декабря автор издания The American Conservative Патрик Бьюкенен выразил мнение, что США могут перестать поставлять оружие Украине, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают их собственные интересы.