Глава Пентагона: США не мешают Украине разрабатывать оружие дальнего радиуса действия
«Вы спрашивали, работают ли США над тем, чтобы не дать Украине разработать собственные ударные мощности дальнего радиуса действия? Короткий ответ — нет», — цитирует его агентство.
По словам главы Пентагона, США уже потратили на военную помощь Украине более $19 млрд и «вовлекли» союзников для поддержки Киева.
3 декабря автор издания The American Conservative Патрик Бьюкенен выразил мнение, что США могут перестать поставлять оружие Украине, если поймут, что риски эскалации конфликта перевешивают их собственные интересы.