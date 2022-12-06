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Responsible Statecraft: Запад не пытался заставить Киев выполнять Минские соглашения

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Соединённые Штаты и Евросоюз не пытались повлиять на Киев для выполнения Украиной Минских соглашений.

Об этом информирует издание Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.

«Что касается Минских соглашений, ни США, ни ЕС не оказывали серьёзное давление на Киев для выполнения им своей части договорённости», — сказано в материале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.

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