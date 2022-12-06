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Постпредство: на заседании СБ ООН 6 декабря Россия поднимет тему детей Донбасса

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Совет Безопасности ООН во вторник, 6 декабря, проведёт заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей», — сообщил Полянский в Telegram.

Он подчеркнул, что российской стороне всегда есть что сказать, в частности, по теме украинских детей.

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — отметил Полянский.

5 декабря в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.

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