Постпредство: на заседании СБ ООН 6 декабря Россия поднимет тему детей Донбасса
Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
«6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей», — сообщил Полянский в Telegram.
Он подчеркнул, что российской стороне всегда есть что сказать, в частности, по теме украинских детей.
«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — отметил Полянский.
5 декабря в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.