Постпредство: на заседании СБ ООН 6 декабря Россия поднимет тему детей Донбасса

Совет Безопасности ООН во вторник, 6 декабря, проведёт заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

«6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей», — сообщил Полянский в Telegram.

Он подчеркнул, что российской стороне всегда есть что сказать, в частности, по теме украинских детей.

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — отметил Полянский.

5 декабря в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, несмотря на попытки украинских военных сорвать террористическим актом боевую работу дальней авиации.