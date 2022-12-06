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Global Times: предстоящее десятилетие должно стать решающим для разгрома гегемонии США

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Вмешательство Соединённых Штатов в конфликт на Украине и стремление страны извлечь из него максимальную выгоду свидетельствуют о необходимости разгрома американской гегемонии. Об этом пишет Global Times.

В конфликте на Украине, как говорится в материале, США постоянно призывает европейские страны выступать против Москвы и в то же время провоцирует «жёсткую конкуренцию», направленную на ухудшение экономической ситуации в Европе.

«Доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под международным порядком, основанным на правилах», — сообщает издание.

Также отмечается, что предстоящее десятилетие должно стать решающим для разгрома гегемонии США.

24 ноября президент Сирии Башар Асад заявил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.

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