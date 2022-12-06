Meta может прекратить публикации новостей из-за законопроекта об условиях их размещения

Официальный представитель службы коммуникаций Meta* Энди Стоун заявил, что корпорация может прекратить публиковать у себя новости, если американский конгресс примет законопроект, расширяющий возможности изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах.

«Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

По его словам, корпорация примет данное решение вместо ведения переговоров с издателями при «несправедливом игнорировании» пользы, которую соцсети приносят самой прессе.

«Издатели и вещательные компании самостоятельно размещают свой контент на нашей платформе, потому что это выгодно им самим. Ни одна компания не должна быть принуждена платить за контент, который пользователи не хотят видеть», — подчеркнул Стоун.

22 ноября представитель компании Meta Энди Стоун опроверг информацию в СМИ об уходе Марка Цукерберга с поста руководителя компании.

25 ноября Минюст России внёс компанию Meta в реестр экстремистских организаций.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.