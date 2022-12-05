Узнать больше

ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия

Короткая ссылка
Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия.
ПА ОДКБ приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области», — указывается в документе.

Добавляется, что в ПА ОДКБ отмечают возросшую роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) «на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что под контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить