Парламентская ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) приняла заявление о недопустимости разработки биологического оружия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление.

«Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия, и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению конвенции на пространстве организации и укреплению законодательной базы в данной области», — указывается в документе.

Добавляется, что в ПА ОДКБ отмечают возросшую роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления биологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) «на фоне современных вызовов в сфере биологической безопасности».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что под контролем Пентагона на Украине проводились или проводятся до сих пор испытания возбудителей инфекционных заболеваний на военнослужащих и душевнобольных.