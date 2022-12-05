Политолог Брутер прокомментировал заявление Бербок о расчёте на поддержку Индии

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть.

По мнению эксперта, в сложившейся ситуации Индия — ключевая страна.

«Если Индия поддержит, то Запад будет говорить, что у них всё получилось. Если Индия не поддержит, они будут вынуждены констатировать, что всё это декоративно и декларативно, нежели взаправду. Они очень активно обрабатывают Индию в последнее время», — считает он.

По словам эксперта, Индия в некоторых случаях идёт навстречу Западу.

«Всё зависит от того, насколько индусы могут просчитать свою выгоду. Если им выгодно будет присоединиться, то они могут это сделать. Пока я такого варианта не вижу. Тем не менее они могут заявить о нейтральной позиции», — объяснил Брутер.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия рассчитывает, что Индия поддержит введение потолка цен на поставки российской сырой нефти.