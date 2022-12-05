Нравственный идеализм западных властей может привести к расширению конфликта на Украине до масштабной войны с Россией.

Такое мнение выразил обозреватель American Conservative Род Дреер.

«Если вы хотите, чтобы конфликт закончился прежде, чем унесет ещё больше человеческих жизней, разрушит ещё больше экономик и разрастется, то вы — плохой человек», — пошутил Дреер.

По его словам, западное общество крайне негативно воспринимает противников продолжения военной помощи Украине.

Ситуация, когда несогласным с политикой НАТО «затыкают рты», что может привести к катастрофе и глобальному конфликту, заключил он.

Глава Минобороны Румынии Василе Дынку ранее отмечал, что странам Запада нужно начать переговоры с Россией.

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, вся безопасность Европы сейчас сводится к тому, что она полностью подчинилась Соединённым Штатам.

В Москве также отмечали, что Россия открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий.